Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 14-11-2025 07:00
Engarrafamento de São Martinho
- foto O MIRANTE
O Cavaleiro Andante passou pela Feira de São Martinho na Golegã e confirma: no sábado, dia 8, circular por lá era milagre. Nem os peões andavam, nem os cavalos se mexiam. O tempo ajudou, o povo apareceu em força e o civismo ficou em casa. Houve Verão de São Martinho, mas milagres... nem vê-los.
