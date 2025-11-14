Engarrafamento de São Martinho

O Cavaleiro Andante passou pela Feira de São Martinho na Golegã e confirma: no sábado, dia 8, circular por lá era milagre.

O Cavaleiro Andante passou pela Feira de São Martinho na Golegã e confirma: no sábado, dia 8, circular por lá era milagre. Nem os peões andavam, nem os cavalos se mexiam. O tempo ajudou, o povo apareceu em força e o civismo ficou em casa. Houve Verão de São Martinho, mas milagres... nem vê-los.