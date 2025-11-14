uma parceria com o Jornal Expresso
 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 14-11-2025

Engarrafamento de São Martinho

- foto O MIRANTE
O Cavaleiro Andante passou pela Feira de São Martinho na Golegã e confirma: no sábado, dia 8, circular por lá era milagre. Nem os peões andavam, nem os cavalos se mexiam. O tempo ajudou, o povo apareceu em força e o civismo ficou em casa. Houve Verão de São Martinho, mas milagres... nem vê-los.

