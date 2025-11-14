Madelino, o chato

Na primeira reunião de câmara de Salvaterra de Magos do novo mandato, o vereador Francisco Madelino (PS) mostrou que continua fiel à sua personagem favorita, a do fiscalizador atento. Logo ao quarto ponto da ordem de trabalhos, de um total de 34, já fazia questão de esclarecer que “não queria ser chato”. Mas foi. Com perguntas, reparos e sugestões para todos os gostos, Francisco Madelino foi, efectivamente, o chato de serviço, denotando que ainda por ali andam resquícios da carga de azia que o atacou a 12 de Outubro e que, se calhar, vão durar o mandato todo. Haja, pois, paciência, que o homem ainda está a recuperar do atropelamento de que foi vítima nas autárquicas….