14/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 14-11-2025 18:00

Madelino, o chato

- foto O MIRANTE
Na primeira reunião de câmara de Salvaterra de Magos do novo mandato, o vereador Francisco Madelino (PS) mostrou que continua fiel à sua personagem favorita, a do fiscalizador atento.

Na primeira reunião de câmara de Salvaterra de Magos do novo mandato, o vereador Francisco Madelino (PS) mostrou que continua fiel à sua personagem favorita, a do fiscalizador atento. Logo ao quarto ponto da ordem de trabalhos, de um total de 34, já fazia questão de esclarecer que “não queria ser chato”. Mas foi. Com perguntas, reparos e sugestões para todos os gostos, Francisco Madelino foi, efectivamente, o chato de serviço, denotando que ainda por ali andam resquícios da carga de azia que o atacou a 12 de Outubro e que, se calhar, vão durar o mandato todo. Haja, pois, paciência, que o homem ainda está a recuperar do atropelamento de que foi vítima nas autárquicas….

