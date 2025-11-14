uma parceria com o Jornal Expresso
14/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
14-11-2025

Uma despedida abençoada
- foto O MIRANTE
Pedro Folgado já não é presidente da Câmara de Alenquer mas na qualidade de presidente da Oeste CIM ainda conseguiu ir provar uns tintos com o presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves, na abertura de mais uma edição da Festa da Vinha e do Vinho em Arruda dos Vinhos. Uma despedida da política com direito a brinde e abençoada pelos párocos de Arruda dos Vinhos….

