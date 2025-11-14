Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 14-11-2025 10:00
Uma despedida abençoada
- foto O MIRANTE
Pedro Folgado já não é presidente da Câmara de Alenquer mas na qualidade de presidente da Oeste CIM ainda conseguiu ir provar uns tintos com o presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos.
Pedro Folgado já não é presidente da Câmara de Alenquer mas na qualidade de presidente da Oeste CIM ainda conseguiu ir provar uns tintos com o presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves, na abertura de mais uma edição da Festa da Vinha e do Vinho em Arruda dos Vinhos. Uma despedida da política com direito a brinde e abençoada pelos párocos de Arruda dos Vinhos….
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1742
12-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1742
12-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1742
12-11-2025
Capa Vale Tejo
12-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar