Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 15-11-2025 10:00
Cada um monta o que tem
- foto O MIRANTE
Envergonhado pela falta de montada, o Cavaleiro Andante decidiu passear pelo Largo do Arneiro na Golegã junto do povo e como o povo. Mas não deixou de notar que os tempos estão a mudar. Entre as dezenas de trotinetes eléctricas que ziguezagueavam entre os visitantes a alta velocidade ainda foram aparecendo aqui e ali umas pequenas bicicletas. É caso para dizer que cada um monta (e mostra) o que tem e ninguém tem nada a ver com isso....
