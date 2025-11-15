uma parceria com o Jornal Expresso
15/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 15-11-2025 10:00

Cada um monta o que tem

- foto O MIRANTE
Envergonhado pela falta de montada, o Cavaleiro Andante decidiu passear pelo Largo do Arneiro na Golegã junto do povo e como o povo.

Envergonhado pela falta de montada, o Cavaleiro Andante decidiu passear pelo Largo do Arneiro na Golegã junto do povo e como o povo. Mas não deixou de notar que os tempos estão a mudar. Entre as dezenas de trotinetes eléctricas que ziguezagueavam entre os visitantes a alta velocidade ainda foram aparecendo aqui e ali umas pequenas bicicletas. É caso para dizer que cada um monta (e mostra) o que tem e ninguém tem nada a ver com isso....

