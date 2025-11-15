Tenham medo, muito medo!

A Comissão de Utentes da Castanheira do Ribatejo, liderada por Pedro Gago, está a ser investigada pelo Ministério Público por suspeitas da prática de um crime contra a honra, após entrar uma queixa na justiça por a comissão ter escrito em comunicado que o centro de saúde da vila era um edifício fantasma e sem condições, pedindo mais médicos para o espaço. Em vez de resolver o problema da falta de médicos, alguém ou alguma entidade - entretanto se saberá quem - sentiu que era mais urgente processar quem critica em vez de fazer melhor. Será que a ideia é meter medo aos utentes para que ninguém se queixe da vergonha que se está a passar?.