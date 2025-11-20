uma parceria com o Jornal Expresso
20/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 20-11-2025 10:00

Águas turvas

Águas turvas
- foto O MIRANTE
O plano de investimentos da empresa Águas de Alenquer parece um segredo de Estado.

O plano de investimentos da empresa Águas de Alenquer parece um segredo de Estado. O MIRANTE já solicitou várias vezes o documento e questionou sobre os investimentos previstos na rede, mas não obteve resposta. O certo é que as roturas na rede de saneamento são frequentes, com os munícipes a reclamar e a ter de pagar a factura da água, que se mantém elevada. No fim, a transparência, tal como a água, continua a ser um recurso escasso....

    pub1

