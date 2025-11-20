uma parceria com o Jornal Expresso
20/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 20-11-2025 07:00

Kit assaltante

- foto O MIRANTE
Algumas lojas chinesas do concelho de Vila Franca de Xira já vendem baclavas daquelas que tapam a cara inteira, deixando apenas os olhos a espreitar e que são ideais para o frio… ou para provocar sustos em qualquer estabelecimento do bairro.

Algumas lojas chinesas do concelho de Vila Franca de Xira já vendem baclavas daquelas que tapam a cara inteira, deixando apenas os olhos a espreitar e que são ideais para o frio… ou para provocar sustos em qualquer estabelecimento do bairro. A PSP assegura ao Cavaleiro Andante que é tudo perfeitamente legal, até porque o artigo é usado por motociclistas e não para figurantes de assaltos de série B. É apenas mais um objecto inocente com potencial duvidoso, tal como martelos, cordas ou chaves de fendas. Mas as autoridades dizem que até que a lei seja alterada, a venda continua lícita, mesmo que venha com aquele discreto aroma a “kit assaltante”....

