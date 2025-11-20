Mercado de Natal em Benavente acende guerra santa em Samora
No concelho de Benavente o espírito natalício decidiu tirar férias. Bastou ser anunciado que, este ano, o Mercado de Natal ficava só em Benavente para alguns moradores de Samora Correia proclamarem guerra santa, exigirem independência e talvez até passaporte próprio para visitar as luzinhas. A nova presidente da câmara, Sónia Ferreira, recém-chegada ao palco, garante que é tudo “técnico” e que ninguém quis excluir ninguém. Só faltou explicar que o Pai Natal também pediu centralização para não andar às voltas entre duas freguesias com o trenó. Enquanto uns falam em Grinchs, outros recolhem assinaturas para Samora voltar a ser concelho. Há ainda os que optaram por mostrar o seu descontentamento na última reunião pública da Câmara de Benavente. Contra uma assanhada e ancestral rivalidade bairrista não há espírito natalício que resista!.