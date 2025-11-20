uma parceria com o Jornal Expresso
20/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 20-11-2025 18:00

Uma enxurrada de surpresas

- foto O MIRANTE
As ligações entre a Ribeira de Santarém e Santarém estiveram embruxadas nos últimos dias devido aos sucessivos cortes e reaberturas de vias que ligam a localidade ribeirinha ao planalto citadino.

As ligações entre a Ribeira de Santarém e Santarém estiveram embruxadas nos últimos dias devido aos sucessivos cortes e reaberturas de vias que ligam a localidade ribeirinha ao planalto citadino. Foi um menu para todos os gostos, com encerramentos ao trânsito da Calçada de Santa Clara devido ao risco de aluimento de um talude; da Estrada da Estação devido à queda de uma árvore; e da EN114 (parcial e total) devido a obras e à avaliação de árvores em risco. Mais acessos houvesse e mais tinham fechado, para desespero dos automobilistas que por estes dias andam de credo na boca, depois desta enxurrada de surpresas que lhes atazanaram a vida….

