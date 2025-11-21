O direito ao silêncio é muito bonito

O clima aqueceu na última reunião de Câmara de Azambuja por causa da declaração de voto do PSD que o presidente do município, Silvino Lúcio (PS), parecia querer comentar. Acabou por não o fazer após aviso reiterado dos sociais-democratas de que declarações de voto não se comentam, mas não se deixou ficar. Perante a insistência de Luís Benavente, Silvino Lúcio meteu-se nos píncaros e mostrou que quem dá e tira a palavra é ele e só ele. “O senhor mantenha-se

calmo que não lhe dei a palavra. Não comece mal a reunião que agora o que mais faltava era eu não poder falar. Mantenha-se no seu silêncio que é aquilo a que tem direito”, disse o socialista. O Cavaleiro Andante já estava desanimado por achar que, com a saída inesperada de Inês Louro (Chega) do executivo, a novela ia perder audiências mas já se percebeu que os novos actores estão bem ensaiados e prometem fazer subir o share.