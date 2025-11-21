uma parceria com o Jornal Expresso
21/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-11-2025 10:00

O direito ao silêncio é muito bonito

O direito ao silêncio é muito bonito
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O clima aqueceu na última reunião de Câmara de Azambuja por causa da declaração de voto do PSD que o presidente do município, Silvino Lúcio (PS), parecia querer comentar.

O clima aqueceu na última reunião de Câmara de Azambuja por causa da declaração de voto do PSD que o presidente do município, Silvino Lúcio (PS), parecia querer comentar. Acabou por não o fazer após aviso reiterado dos sociais-democratas de que declarações de voto não se comentam, mas não se deixou ficar. Perante a insistência de Luís Benavente, Silvino Lúcio meteu-se nos píncaros e mostrou que quem dá e tira a palavra é ele e só ele. “O senhor mantenha-se
calmo que não lhe dei a palavra. Não comece mal a reunião que agora o que mais faltava era eu não poder falar. Mantenha-se no seu silêncio que é aquilo a que tem direito”, disse o socialista. O Cavaleiro Andante já estava desanimado por achar que, com a saída inesperada de Inês Louro (Chega) do executivo, a novela ia perder audiências mas já se percebeu que os novos actores estão bem ensaiados e prometem fazer subir o share.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar