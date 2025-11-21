uma parceria com o Jornal Expresso
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-11-2025 07:00

Proibir para quê?

- foto O MIRANTE
Num dia de feira de S. Martinho, logo na chegada à Golegã, o Cavaleiro Andante deparou-se com este exemplo magnânimo de civismo.

Num dia de feira de S. Martinho, logo na chegada à Golegã, o Cavaleiro Andante deparou-se com este exemplo magnânimo de civismo. Mesmo ao lado dos vários sinais de proibição, encontramos uns “cavalos” que decidiram ignorar completamente a sinalização e saltarem para a porta da Igreja Matriz da Golegã. Fica aqui para memória futura o registo da falta de civismo, para que outros “animais” não façam o mesmo.

