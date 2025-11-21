uma parceria com o Jornal Expresso
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-11-2025 18:00

Rectifiquem-se, senhores! 

Rectifiquem-se, senhores! 
- foto O MIRANTE
Em Coruche, a reunião de câmara extraordinária de 13 de Novembro ganhou direito a intervalo técnico, literalmente.

Em Coruche, a reunião de câmara extraordinária de 13 de Novembro ganhou direito a intervalo técnico, literalmente. Tudo por causa do ponto 16, onde a câmara se viu enredada numa espécie de trava-línguas administrativo: afinal, estava em causa uma ratificação ou uma rectificação? A dúvida instalou-se de tal maneira que foi preciso chamar dois técnicos municipais para decifrar o enigma. Chegaram, explicaram, folhearam papéis e, meia hora depois, o ambiente parecia o de uma aula de gramática aplicada à contabilidade pública. O pecado original? Um lapso de escrita na informação que sustentava o despacho do presidente, ou seja, o valor estava certo, mas o texto não. E quando o texto não está certo é bom corrigir. Os eleitos decidiram o desfecho do assunto em dois actos: primeiro, rectifica-se
o documento; depois, ratifica-se e envia-se para a assembleia municipal. E assim lá se resolveu o imbróglio….

