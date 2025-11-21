uma parceria com o Jornal Expresso
21/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-11-2025 21:00

Utentes da região, aguentai-vos!

Utentes da região, aguentai-vos!
- foto O MIRANTE
Esta semana confirmou-se que foi a Unidade Local de Saúde (ULS) do Estuário do Tejo, liderada por Carlos Andrade Costa, a apresentar na justiça uma queixa contra a Comissão de Utentes de Castanheira do Ribatejo.

Esta semana confirmou-se que foi a Unidade Local de Saúde (ULS) do Estuário do Tejo, liderada por Carlos Andrade Costa, a apresentar na justiça uma queixa contra a Comissão de Utentes de Castanheira do Ribatejo. Apesar de garantir que o objectivo não é intimidar ou condicionar a actividade da comissão, a verdade é que uma queixa na justiça enche sempre de nervos e dá cabo da saúde de qualquer um, incluindo dos membros da comissão. Não deixa de ser curioso que esta ULS que parece não ser capaz de resolver os problemas de falta de médicos nos centros de saúde e nas urgências de obstetrícia do Hospital Vila Franca de Xira, se ocupe a verificar se cada assinatura que conste num abaixo-assinado é ou não verdadeira. Se assim é, não admira que alguns problemas estejam há tanto tempo por resolver....

