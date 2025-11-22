Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 22-11-2025 21:00
Depois da tempestade...
- FOTO - CM Arruda dos Vinhos
A depressão Cláudia causou várias inundações por todo o país e o concelho de Arruda dos Vinhos não foi excepção.
A depressão Cláudia causou várias inundações por todo o país e o concelho de Arruda dos Vinhos não foi excepção. Ainda a borrasca não tinha passado totalmente já o presidente da câmara, Carlos Alves (PS), andava no terreno a ver os locais onde se registaram maiores problemas, sobretudo abatimentos de vias. O autarca passou por aldeias como o Carrasqueiro, a Louriceira de Baixo e a Tesoureira. É caso para dizer que depois da tempestade veio... uma enxurrada presidencial!.
