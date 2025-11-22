Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 22-11-2025 07:00
Eu é que sou o presidente da câmara!
- FOTO – CM Mação
O pavilhão de Chão de Codes recebeu, no dia de São Martinho, os alunos da Universidade Sénior da Câmara de Mação e do Clube Sénior de Mação para o tradicional Magusto.
O pavilhão de Chão de Codes recebeu, no dia de São Martinho, os alunos da Universidade Sénior da Câmara de Mação e do Clube Sénior de Mação para o tradicional Magusto, oferecido pela Câmara de Mação, que contou com o apoio e colaboração da Protecção Civil de Mação e da Associação Recreativa e Cultural de Chão de Codes. O novo presidente do município, José Fernando Martins (PS), aproveitou a ocasião para se apresentar e deixar uma mensagem de solidariedade e amizade aos presentes. Um discurso, elevado, proferido alto e em bom som, como se adivinha pela foto….
