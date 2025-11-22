uma parceria com o Jornal Expresso
Feira do Cavalo na Golegã cada vez mais eclética

- foto DR
A Feira Nacional do Cavalo, que decorreu na Golegã em simultâneo com a Feira Internacional do Cavalo Lusitano e a Feira de São Martinho, tem sempre muito que contar.

A Feira Nacional do Cavalo, que decorreu na Golegã em simultâneo com a Feira Internacional do Cavalo Lusitano e a Feira de São Martinho, tem sempre muito que contar. A edição deste ano revelou-se ainda mais eclética, com situações insólitas, outras apenas caricatas, e também algumas românticas. Para além das muitas brigas de quem bebe o vinho e o juízo, houve roubos, um esfaqueamento durante uma rixa, um pedido de casamento em pleno Largo do Arneiro e muitas, muitas quedas. O Cavaleiro Andante já aguarda ansiosamente pela edição do próximo ano para voltar a espalhar magia na manga principal da Golegã e trazer para esta rubrica as notícias mais inusitadas.

