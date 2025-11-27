uma parceria com o Jornal Expresso
27/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 27-11-2025 18:00

Descanso “perfumado” 

- foto DR
Na Rua Joaquim Sabino Faria, em Alverca do Ribatejo, um banco de madeira instalado junto aos caixotes do lixo motivou reparos nas redes sociais.

Na Rua Joaquim Sabino Faria, em Alverca do Ribatejo, um banco de madeira instalado junto aos caixotes do lixo motivou reparos nas redes sociais. As críticas remetem para o cheiro emanado dos caixotes que não convida ninguém a sentar-se, nem que seja para descansar as pernas cinco minutos. Será uma localização estratégica para os olheiros verem quem despeja o lixo fora dos contentores, problema que se estende por todo o concelho de Vila Franca de Xira?.

