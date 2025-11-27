Descanso “perfumado” 

Na Rua Joaquim Sabino Faria, em Alverca do Ribatejo, um banco de madeira instalado junto aos caixotes do lixo motivou reparos nas redes sociais. As críticas remetem para o cheiro emanado dos caixotes que não convida ninguém a sentar-se, nem que seja para descansar as pernas cinco minutos. Será uma localização estratégica para os olheiros verem quem despeja o lixo fora dos contentores, problema que se estende por todo o concelho de Vila Franca de Xira?.