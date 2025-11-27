uma parceria com o Jornal Expresso
27/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 27-11-2025 07:00

Dieta detox em Alpiarça

- foto arquivo O MIRANTE
A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona (PS), vai dispensar os serviços do advogado João Rosa do Céu.

A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona (PS), vai dispensar os serviços do advogado João Rosa do Céu - filho do seu ex-mandatário em 2021 e ex-presidente da Câmara de Alpiarça, Joaquim Rosa do Céu; e irmão da sua ex-
-vice-presidente Margarida Rosa do Céu – acabando assim com as ligações que o clã Rosa do Céu tinha na autarquia durante a sua gestão. Um autêntico programa detox que demonstra que em Alpiarça há uma nova ordem e que Sónia Sanfona já perdeu, há muito, o medo dos bichos papões... .

