Dieta detox em Alpiarça

A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona (PS), vai dispensar os serviços do advogado João Rosa do Céu - filho do seu ex-mandatário em 2021 e ex-presidente da Câmara de Alpiarça, Joaquim Rosa do Céu; e irmão da sua ex-

-vice-presidente Margarida Rosa do Céu – acabando assim com as ligações que o clã Rosa do Céu tinha na autarquia durante a sua gestão. Um autêntico programa detox que demonstra que em Alpiarça há uma nova ordem e que Sónia Sanfona já perdeu, há muito, o medo dos bichos papões... .