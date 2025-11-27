Noras de volta às lides autárquicas

O antigo presidente da Câmara de Santarém, o socialista José Miguel Noras, que governou a autarquia durante uma década até ao início de 2002, vai voltar a representar politicamente o município, mas desta vez ‘apenas’ como representante da autarquia na Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico, de que foi também fundador e presidente. A cortesia partiu do actual presidente do município escalabitano, João Leite (PSD), que assim deu um sinal de abertura política, reconhecendo que, no que toca a História e Património, Noras é um ás de trunfo que não se pode desperdiçar, mesmo sendo de outro naipe partidário….