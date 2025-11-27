uma parceria com o Jornal Expresso
27/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 27-11-2025 10:00

O respeitinho é muito bonito

- foto DR
Constança Trindade, o novo reforço do Chega para este mandato em Vila Franca de Xira, deu que falar na última sessão da assembleia municipal por causa dos autocolantes do seu portátil.

Constança Trindade, o novo reforço do Chega para este mandato em Vila Franca de Xira, deu que falar na última sessão da assembleia municipal por causa dos autocolantes do seu portátil. Autocolantes que no local até passaram despercebidos mas que na transmissão online da reunião surgiram em grande destaque. Curiosamente, ou talvez não, ao fim de uns 20 minutos alguém do Chega lembrou-se de tapar os bonequinhos irreverentes com um post-it e, uma hora depois, os números 1312, que significam "All Cops Are Bastards" (traduzido à letra, "Todos os polícias são bastardos"). Não fosse isso ferir susceptibilidades, sobretudo junto de alguns militantes do Chega, mais saudosistas de outros tempos em que o respeitinho era muito bonito e onde o lugar das mulheres não era em assembleias municipais nem a ver jogos de futebol, mas sim em casa caladinhas, a cuidar dos filhos e a cozinhar....

