28/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 28-11-2025 07:00

Começar ao ataque

Começar ao ataque
- FOTO CM Vila Franca de Xira
A quantidade de carros abandonados no concelho de Vila Franca de Xira é um problema por resolver há vários anos.

A quantidade de carros abandonados no concelho de Vila Franca de Xira é um problema por resolver há vários anos. Neste início de mandato o município já veio mostrar trabalho e lembrar que vai começar a arrecadar os carros que estão ao abandono. A ver vamos se é desta que a batalha é ganha e se as medidas têm rodas para andar....

