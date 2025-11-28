Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 28-11-2025 07:00
Começar ao ataque
- FOTO CM Vila Franca de Xira
A quantidade de carros abandonados no concelho de Vila Franca de Xira é um problema por resolver há vários anos.
A quantidade de carros abandonados no concelho de Vila Franca de Xira é um problema por resolver há vários anos. Neste início de mandato o município já veio mostrar trabalho e lembrar que vai começar a arrecadar os carros que estão ao abandono. A ver vamos se é desta que a batalha é ganha e se as medidas têm rodas para andar....
