Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 28-11-2025 10:00
Falar para o boneco
- FOTO CM Vila Franca de Xira
A Câmara de Vila Franca de Xira fez na última semana um balanço da passagem da depressão Claudia pelo concelho.
A Câmara de Vila Franca de Xira fez na última semana um balanço da passagem da depressão Claudia pelo concelho e partilhou algumas fotos do briefing entre a Protecção Civil Municipal e o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira. Numa delas aparece um passarão envergando o colete da protecção civil, o que denota que, para além de muitos autarcas que se pelam por aparecer nas televisões de colete vestido, nem a passarada escapa ao curioso fascínio por essa indumentária operacional....
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Vale Tejo
26-11-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar