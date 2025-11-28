uma parceria com o Jornal Expresso
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 28-11-2025 18:00

Foi poucochinho...
- foto arquivo O MIRANTE
O ex-presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Cláudio Lotra, abriu o coração e escreveu uma carta aos militantes do PS.

O ex-presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Cláudio Lotra, abriu o coração e escreveu uma carta aos militantes do PS onde acusa o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), de ter sido autista com as freguesias e de ter tido uma “vitória de Pirro” nas últimas autárquicas. Como no jardim socialista todas as rosas parecem estar ligadas, este episódio faz lembrar em 2014 a célebre “vitória do poucochinho”, que acabou com a carreira de secretário-geral do PS a António José Seguro, agora candidato presidencial. Com esta facada à concelhia e ao executivo socialista da Câmara de VFX, Cláudio Lotra está também a colocar-se numa posição que, em muitos aspectos, faz lembrar a de Seguro. Será para voltar daqui a uns anos e fazer frente a Fernando Paulo Ferreira?.

