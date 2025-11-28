Pedroso Leal teve “entradas de leão e saídas de sendeiro” na Nersant

Não durou um mandato de dois anos a liderança de António Pedroso Leal à frente da Nersant. O conhecido solicitador de Torres Novas já não será presidente da direcção no dia em que esta edição de O MIRANTE é distribuída nas bancas e pelo correio aos seus assinantes. O Cavaleiro Andante confirma com este abandono que Pedroso Leal não terá aguentado a pressão de ser o “testa de ferro” de Domingos Chambel. Os dois apresentaram há cerca de um ano um projecto para uma residência de seniores a construir junto à sede da Nersant que ocupou boa parte de uma assembleia geral. Pelo que se sabe, o fundo de tesouraria da Nersant e o trabalho diário de dirigir a associação acabou com a energia dos dois dirigentes que em cinco anos de trabalho destruíram meia associação e venderam já uma parte do património, embora ainda haja muito para vender. Esperam-se os novos episódios.