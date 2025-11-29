O novo Parque Canino do Brejo, em Samora Correia, abriu portas com um cão que não precisa de trela, de água nem de vacinas. Uma miniatura em plástico serviu de mascote improvisada para as fotografias oficiais, pousando nas plataformas de escalada e até na mesa da área de lazer como se fosse cliente habitual do espaço. Foi a forma de compensar a ausência de cães de carne e osso, talvez por falta de agenda ou de convite. E assim lá foi o boneco dando um ar da sua graça, posando para a fotografia e garantindo que, pelo menos na teoria, tudo parece funcionar na perfeição. Já diz o povo que quem não tem cão caça com gato….