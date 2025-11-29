Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 29-11-2025 07:00
Se a moda pega!
- foto DR
Na terceira edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada alguns dos oradores convidados adoptaram um método pouco convencional durante as suas palestras.
Na terceira edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada alguns dos oradores convidados adoptaram um método pouco convencional durante as suas palestras. Em vez das habituais garrafas ou copos com água, os conferencistas levaram para cima da mesa canecas de cerveja para molhar a garganta e afinarem a voz. É verdade que é um método que pode captar mais jovens para eventos culturais, mas se a moda pega corre-se o risco de muitas das iniciativas terminarem com os seus protagonistas a ver a dobrar… .
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Vale Tejo
26-11-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar