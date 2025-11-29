Na terceira edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada alguns dos oradores convidados adoptaram um método pouco convencional durante as suas palestras. Em vez das habituais garrafas ou copos com água, os conferencistas levaram para cima da mesa canecas de cerveja para molhar a garganta e afinarem a voz. É verdade que é um método que pode captar mais jovens para eventos culturais, mas se a moda pega corre-se o risco de muitas das iniciativas terminarem com os seus protagonistas a ver a dobrar… .