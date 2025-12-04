A culpa morre solteira?

O atraso no pagamento do salário de Novembro aos trabalhadores da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa assumiu contornos de uma novela mexicana. O executivo de António José Inácio garante que o banco fez mais parte do problema do que da solução e nem a anterior presidente da freguesia, Ana Cristina Pereira, deu uma ajuda “ao rival político”. Para ajudar à festa, os militantes do PS dedicaram-se a responder e a defender a dama através de comentários nas redes sociais e o Chega, parceiro de Inácio no executivo, mandou farpas em comunicado. A CDU foi fiel aos seus princípios e mostrou-se “solidária com os trabalhadores”, que na verdade são os verdadeiros prejudicados com “a novela”. Vamos ver se no próximo episódio desta novela a culpa vai morrer solteira ou se alguém vai assumir a responsabilidade....