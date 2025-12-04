Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 04-12-2025 10:00
Aqui há rato!
- foto arquivo O MIRANTE
Uma praga de ratos está a dar cabo da cabeça de quem trabalha e precisa de ir aos serviços do velho e degradado Palácio da Justiça de Vila Franca de Xira.
Uma praga de ratos está a dar cabo da cabeça de quem trabalha e precisa de ir aos serviços do velho e degradado Palácio da Justiça de Vila Franca de Xira. Na última semana um dos bichos foi morrer atrás de um velho móvel de um dos contentores da secção central, obrigando os funcionários a sair do espaço por causa do cheiro nauseabundo. Há gente que diz a brincar que os tribunais são tão lentos a decidir que alguns processos morrem de velhos. E em Vila Franca de Xira, pelos vistos, já não morrem sozinhos, pois têm a rataria a fazer-lhes companhia... .
