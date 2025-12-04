Quem dança os seus males espanta

O segundo Festival de Sopas organizado pelo Clube Cultural e Recreativo do Forte da Casa contou com animação musical e bailarico. Houve alguns pares que se atreveram a dar um pé de dança no mercado, mas já diz o ditado que quem não tem cão, caça com gato. No caso deste senhor foi mais quando falta par, o importante é nunca faltar imaginação. E por isso agarrou-se à esfregona….