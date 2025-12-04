Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 04-12-2025 07:00
Um candidato apressado...
- foto O MIRANTE
O candidato presidencial Luís Marques Mendes foi um dos rostos que apareceu no Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna na última semana, durante a apresentação do novo livro do comandante da PSP de Vila Franca de Xira, Bruno Carvalho Pereira.
O candidato presidencial Luís Marques Mendes foi um dos rostos que apareceu no Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna na última semana, durante a apresentação do novo livro do comandante da PSP de Vila Franca de Xira, Bruno Carvalho Pereira. Mas a presença do candidato fez-se, literalmente, a fugir à polícia: entrou cinco minutos antes da cerimónia, deu meia-dúzia de dedos de conversa, posou para as fotografias e pôs-se logo a andar. Deve ter sido a pressa da corrida presidencial....
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1746
03-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1746
03-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1746
03-12-2025
Capa Vale Tejo
03-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar