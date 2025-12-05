uma parceria com o Jornal Expresso
05/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-12-2025 07:00

À noite no museu
- foto O MIRANTE
Na mais recente Assembleia Municipal de Coruche, Armando Rodrigues, um dos dois eleitos da CDU nesse órgão autárquico, descobriu que participar na vida democrática pode ter muito de exercício de circo, desde equilibrar o microfone com uma mão, segurar os papéis com a outra e improvisar uma mesa imaginária quando chega a hora de ler uma intervenção. Tudo porque o auditório do museu municipal, onde agora se reúne a assembleia, tem muitas peças, mas nenhuma superfície que sirva para trabalhar, segundo referiu. O eleito queixa-se que assim não dá nem para apoiar a pasta, nem o copo de água, quanto mais a democracia. E avisou que, se na próxima sessão não houver condições, pode muito bem haver um golpe de Estado. A ameaça arrancou risos à sala, talvez porque a única coisa que parece estar em risco é o sistema nervoso dos deputados enquanto procuram onde pousar os papéis....

