Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-12-2025 10:00
Inauguração com comboio suprimido
- foto O MIRANTE
Em Benavente, o Pai Natal chegou de comboio… ou melhor, era suposto chegar de comboio.
Em Benavente, o Pai Natal chegou de comboio… ou melhor, era suposto chegar de comboio. O Expresso de Natal, que prometia deslizar pela inauguração do Mercado como nos postais de neve, acabou por ficar mais parado do que as renas depois de uma noite de consoada. Uns dizem que faltou magia; outros garantem ter visto o Grinch a mexer nos cabos da primeira carruagem. O certo é que o velhote de barbas brancas lá teve de fazer figura de passageiro da CP, enquanto miúdos e graúdos esperavam que o engenho ressuscitasse.
