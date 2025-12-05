Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-12-2025 18:00
Nem eles se aturam uns aos outros
Há uma expressão popular muito utilizada que serve muito bem para descrever o que tem acontecido ao Chega a nível autárquico no último mandato, e agora também neste: “Zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades”. Na nossa região, no espaço de uma semana, dois eleitos do Chega renunciaram ao mandato nas Assembleias Municipais do Entroncamento e Salvaterra de Magos por “divergências graves” e “falta de ética” na relação com outros membros do partido. É caso para dizer que nem eles se aturam uns aos outros… e a procissão ainda vai no adro.
