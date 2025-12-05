Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-12-2025 21:00
Só para homens!
Na última semana a Fundação CEBI de Alverca celebrou mais um aniversário e, na sessão solene, promoveu uma mesa redonda com vários convidados para debater o presente e o futuro das fundações comunitárias. Curiosamente, todos os protagonistas do debate foram homens, o que suscitou algumas reacções sobre a falta de paridade na conversa, a começar pelos próprios, que desejavam ter algumas opiniões femininas como companhia....
