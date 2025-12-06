O ex-presidente da Câmara de Almeirim e actual vereador da oposição socialista na Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro, não será actualmente o autarca mais feliz do mundo, dado o desaire sofrido nas autárquicas de Outubro. Mas nem todos os autarcas no activo se podem gabar de terem sido homenageados por três entidades diferentes em apenas 24 horas e sem combinações prévias. Foi o que aconteceu no passado fim-de-semana, em que Pedro Ribeiro viu o trabalho autárquico desenvolvido no município de Almeirim reconhecido pelo União de Almeirim, pelo Rancho Infantil e da Velha Guarda de Fazendas de Almeirim e pela Comunidade Cristã. Se isto não constitui recorde mundial deve andar lá perto. Fica aqui a informação, à atenção do Guinness Book ou de alguns municípes com a alma mais sensível….