06/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 06-12-2025 10:00

À atenção do Guinness Book

À atenção do Guinness Book
O ex-presidente da Câmara de Almeirim e actual vereador da oposição socialista na Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro, não será actualmente o autarca mais feliz do mundo, dado o desaire sofrido nas autárquicas de Outubro.

O ex-presidente da Câmara de Almeirim e actual vereador da oposição socialista na Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro, não será actualmente o autarca mais feliz do mundo, dado o desaire sofrido nas autárquicas de Outubro. Mas nem todos os autarcas no activo se podem gabar de terem sido homenageados por três entidades diferentes em apenas 24 horas e sem combinações prévias. Foi o que aconteceu no passado fim-de-semana, em que Pedro Ribeiro viu o trabalho autárquico desenvolvido no município de Almeirim reconhecido pelo União de Almeirim, pelo Rancho Infantil e da Velha Guarda de Fazendas de Almeirim e pela Comunidade Cristã. Se isto não constitui recorde mundial deve andar lá perto. Fica aqui a informação, à atenção do Guinness Book ou de alguns municípes com a alma mais sensível….

