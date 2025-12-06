uma parceria com o Jornal Expresso
06/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 06-12-2025 07:00

Socialistas à margem

Socialistas à margem
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Foi notório o distanciamento entre os vereadores do PS na Câmara de Santarém e os autarcas da AD que governam o município durante a inauguração de mais uma edição o Reino de Natal na cidade.

Foi notório o distanciamento entre os vereadores do PS na Câmara de Santarém e os autarcas da AD que governam o município durante a inauguração de mais uma edição o Reino de Natal na cidade. Muita coisa mudou desde que o acordo de governação entre o bloco central acabou. Os vereadores Pedro Ribeiro, Paulo Caetano e Cláudia Afonso parecem ainda não estar habituados à dinâmica festiva ‘laranja’ e o calejado homem de cultura e camarada de vereação Nuno Domingos não os quis deixar desamparados. Os socialistas estiveram recatados, parecendo quase com vergonha de se misturarem com a comitiva oficial, liderada pelo presidente João Leite, que fez a festa. Há amargos de boca que custam a passar, mas, caramba, é quase Natal e os revezes da má fortuna eleitoral já deviam estar ultrapassados. Porque tristezas não pagam dívidas nem ajudam a ganhar votos….

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar