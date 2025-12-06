Socialistas à margem

Foi notório o distanciamento entre os vereadores do PS na Câmara de Santarém e os autarcas da AD que governam o município durante a inauguração de mais uma edição o Reino de Natal na cidade.

Foi notório o distanciamento entre os vereadores do PS na Câmara de Santarém e os autarcas da AD que governam o município durante a inauguração de mais uma edição o Reino de Natal na cidade. Muita coisa mudou desde que o acordo de governação entre o bloco central acabou. Os vereadores Pedro Ribeiro, Paulo Caetano e Cláudia Afonso parecem ainda não estar habituados à dinâmica festiva ‘laranja’ e o calejado homem de cultura e camarada de vereação Nuno Domingos não os quis deixar desamparados. Os socialistas estiveram recatados, parecendo quase com vergonha de se misturarem com a comitiva oficial, liderada pelo presidente João Leite, que fez a festa. Há amargos de boca que custam a passar, mas, caramba, é quase Natal e os revezes da má fortuna eleitoral já deviam estar ultrapassados. Porque tristezas não pagam dívidas nem ajudam a ganhar votos….