uma parceria com o Jornal Expresso
11/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 11-12-2025 10:00

Amigo secreto

Amigo secreto
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na Assembleia Municipal de Benavente descobriu-se que a democracia tem habilidades que nem o circo oferece, o da arte de propor pessoas sem lhes dizer nada.

Na Assembleia Municipal de Benavente descobriu-se que a democracia tem habilidades que nem o circo oferece, o da arte de propor pessoas sem lhes dizer nada. O Chega apresentou uma lista para o congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e, num toque de magia, os nomes escolhidos eram... da AD, que só soube naquele momento. Foram coelhos tirados da cartola sem consentimento dos mesmos, mas o inusitado episódio também poderia ser um sorteio do amigo secreto tão em voga no Natal. Jorge Paiva, um dos involuntários artistas do número, garantiu que aquilo não fazia “lógica em democracia”. E é natural, pois poucas pessoas apreciam que lhes marquem viagens sem perguntar, quanto mais viagens políticas. Ivete Mateus, igualmente surpreendida, ainda tentou acalmar as hostes, referindo que não vale a pena guerras entre bancadas, sobretudo quando as tropas nem sequer se inscreveram.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar