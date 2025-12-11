Na Assembleia Municipal de Benavente descobriu-se que a democracia tem habilidades que nem o circo oferece, o da arte de propor pessoas sem lhes dizer nada. O Chega apresentou uma lista para o congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e, num toque de magia, os nomes escolhidos eram... da AD, que só soube naquele momento. Foram coelhos tirados da cartola sem consentimento dos mesmos, mas o inusitado episódio também poderia ser um sorteio do amigo secreto tão em voga no Natal. Jorge Paiva, um dos involuntários artistas do número, garantiu que aquilo não fazia “lógica em democracia”. E é natural, pois poucas pessoas apreciam que lhes marquem viagens sem perguntar, quanto mais viagens políticas. Ivete Mateus, igualmente surpreendida, ainda tentou acalmar as hostes, referindo que não vale a pena guerras entre bancadas, sobretudo quando as tropas nem sequer se inscreveram.