Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 11-12-2025 21:00
Em Alcanena é tudo ao molho e fé em Deus
As reuniões de Câmara de Alcanena são uma grande bagunça, tanto ao nível de assuntos (normalmente desinteressantes), como ao nível da organização. A mesa onde se senta o executivo municipal é demasiado pequena para tanta gente, o que faz com que os vereadores tenham quase que se sentar ao colo uns dos outros. É verdade que hoje está na moda falar da política de proximidade, mas não exageremos. Como o presidente Rui Anastácio é um conhecido empresário, não arranjará nos seus contactos um bom negócio para dar melhores condições de trabalho à equipa que lidera?.
