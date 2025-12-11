uma parceria com o Jornal Expresso
Em Alcanena é tudo ao molho e fé em Deus
As reuniões de Câmara de Alcanena são uma grande bagunça, tanto ao nível de assuntos (normalmente desinteressantes), como ao nível da organização.

As reuniões de Câmara de Alcanena são uma grande bagunça, tanto ao nível de assuntos (normalmente desinteressantes), como ao nível da organização. A mesa onde se senta o executivo municipal é demasiado pequena para tanta gente, o que faz com que os vereadores tenham quase que se sentar ao colo uns dos outros. É verdade que hoje está na moda falar da política de proximidade, mas não exageremos. Como o presidente Rui Anastácio é um conhecido empresário, não arranjará nos seus contactos um bom negócio para dar melhores condições de trabalho à equipa que lidera?.

