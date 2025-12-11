Uma estreia e peras

Na primeira sessão da nova Assembleia Municipal de Benavente, Cristina Branco estreou-se como primeira secretária da mesa com um número digno de matiné no Coliseu. Munida de uma urna XL, exibiu-a de todos os ângulos para provar que estava vazia, como quem prepara o público para ver desaparecer um pombo ou tirar um coelho. Só faltou o tapete vermelho e a varinha. Depois, por exigência do auditório, lá foi fila a fila recolher os boletins, numa romaria que a meio descambou com a urna a tombar com estrondo. Para completar o alinhamento, Cristina Branco ainda transformou o nome do deputado do Chega, José Dotti, em “Dotta”, demonstrando que, além de truques visuais, também domina a arte de fazer desaparecer vogais. Assim sendo, se a política um dia falhar, há sempre lugar para ela como assistente do Luís de Matos....