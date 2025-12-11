uma parceria com o Jornal Expresso
11/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 11-12-2025 18:00

Uma estreia e peras

Uma estreia e peras
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na primeira sessão da nova Assembleia Municipal de Benavente, Cristina Branco estreou-se como primeira secretária da mesa com um número digno de matiné no Coliseu.

Na primeira sessão da nova Assembleia Municipal de Benavente, Cristina Branco estreou-se como primeira secretária da mesa com um número digno de matiné no Coliseu. Munida de uma urna XL, exibiu-a de todos os ângulos para provar que estava vazia, como quem prepara o público para ver desaparecer um pombo ou tirar um coelho. Só faltou o tapete vermelho e a varinha. Depois, por exigência do auditório, lá foi fila a fila recolher os boletins, numa romaria que a meio descambou com a urna a tombar com estrondo. Para completar o alinhamento, Cristina Branco ainda transformou o nome do deputado do Chega, José Dotti, em “Dotta”, demonstrando que, além de truques visuais, também domina a arte de fazer desaparecer vogais. Assim sendo, se a política um dia falhar, há sempre lugar para ela como assistente do Luís de Matos....

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar