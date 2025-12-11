Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 11-12-2025 12:00
Uma vez presidente…
Continua o impasse para formação do executivo da União de Freguesias da Cidade de Santarém e o presidente de junta eleito há dois meses, Alfredo Amante (PSD/CDS).
Continua o impasse para formação do executivo da União de Freguesias da Cidade de Santarém e o presidente de junta eleito há dois meses, Alfredo Amante (PSD/CDS), encontra-se a governar a autarquia em gestão corrente com uma secretária e um tesoureiro que transitaram do anterior executivo socialista, por não haver quem os substitua. Aliás, quem for ao site da autarquia na Internet ainda vê lá também como presidente da junta o socialista Diamantino Duarte, derrotado nas últimas autárquicas, que assim faz jus à expressão “uma vez presidente, presidente para sempre”. Ou, pelo menos, até actualizarem o site da união de freguesias...
