12/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 12-12-2025 07:00

Chover no molhado

- foto O MIRANTE
Os anos passam - muitos - e por mais promessas e obra que realmente se faça no viaduto que passa debaixo da Auto-Estrada do Norte (A1) em Vila Franca de Xira, que dá acesso à ponte Marechal Carmona, a verdade é que sempre que cai um bocadinho de chuva com maior intensidade o acesso fica alagado e transformado numa piscina.

Os anos passam - muitos - e por mais promessas e obra que realmente se faça no viaduto que passa debaixo da Auto-Estrada do Norte (A1) em Vila Franca de Xira, que dá acesso à ponte Marechal Carmona, a verdade é que sempre que cai um bocadinho de chuva com maior intensidade o acesso fica alagado e transformado numa piscina. Como aconteceu, de resto, na manhã de 9 de Dezembro. Numa altura em que a humanidade já esteve na lua, já desceu às profundezas do oceano para ver o Titanic e já transformou oceanos em ilhas artificiais, custa a crer como é que uma coisa aparentemente tão simples de resolver continua a provocar tantas dores de cabeça a tanta gente sempre que chove. O Cavaleiro Andante também já perdeu a conta às vezes que denunciou este problema. Mas tem sido sempre, lamentavelmente, chover no molhado....

