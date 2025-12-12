uma parceria com o Jornal Expresso
12/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 12-12-2025 10:00

Do ataque à amizade vão quatro dias

- foto O MIRANTE
O vereador do PSD na Câmara de Torres Novas, Tiago Ferreira, não gostou de ter sido impedido de falar pelo presidente do município na assembleia municipal de 28 de Novembro e foi para as redes sociais queixar-se de injustiça.

O vereador do PSD na Câmara de Torres Novas, Tiago Ferreira, não gostou de ter sido impedido de falar pelo presidente do município na assembleia municipal de 28 de Novembro e foi para as redes sociais queixar-se de injustiça. Na reunião seguinte do executivo, a 2 de Dezembro, voltou a falar no sucedido, mas num registo mais pacifista, acrescentando que não tem nada contra o autarca socialista e que sabe que este está ali para fazer o melhor pelo concelho. Trincão Marques aplaudiu com palavras igualmente elogiosas a atitude do vereador social-democrata e disse que até podiam, quiçá, tornar-se amigos durante estes próximos quatro anos. A fábula ainda agora começou mas o Cavaleiro Andante já ficou agarrado e expectante pelos próximos capítulos para saber se há por ali algum lobo com pele de cordeiro.

