Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 12-12-2025 18:00
Na desportiva!
- foto O MIRANTE
No último fim-de-semana o município de Vila Franca de Xira homenageou mais de três centenas de atletas do concelho que se distinguiram no panorama desportivo regional, nacional e internacional, na XV edição da Gala de Mérito Desportivo. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, foi um dos rostos em palco a premiar os jovens desportistas mas fez questão de não ficar sozinho, convidando os vereadores de outras forças políticas do executivo a acompanharem-no em palco noutras distinções. Um momento que provou que a política também pode ser feita com desportivismo.
