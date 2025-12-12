Na desportiva!

No último fim-de-semana o município de Vila Franca de Xira homenageou mais de três centenas de atletas do concelho que se distinguiram no panorama desportivo regional, nacional e internacional, na XV edição da Gala de Mérito Desportivo.

No último fim-de-semana o município de Vila Franca de Xira homenageou mais de três centenas de atletas do concelho que se distinguiram no panorama desportivo regional, nacional e internacional, na XV edição da Gala de Mérito Desportivo. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, foi um dos rostos em palco a premiar os jovens desportistas mas fez questão de não ficar sozinho, convidando os vereadores de outras forças políticas do executivo a acompanharem-no em palco noutras distinções. Um momento que provou que a política também pode ser feita com desportivismo.