Quem não tem renas desenrasca-se com cabras

A primeira edição do Presépio Vivo em Chãos pode ser visitada até final do mês de Dezembro na aldeia serrana de Chãos, na freguesia de Alcobertas, concelho de Rio Maior. E uma das atracções é o popular rebanho local que vai estar presente aos fins-de-semana e feriados. E os animais já deram um ar da sua graça durante a inauguração, demonstrando que são pau para toda a obra. À falta de renas, em Chãos caça-se com cabras, bodes e cabritos….