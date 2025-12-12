Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 12-12-2025 21:00
Quem não tem renas desenrasca-se com cabras
- FOTO – CM Rio Maior
A primeira edição do Presépio Vivo em Chãos pode ser visitada até final do mês de Dezembro na aldeia serrana de Chãos, na freguesia de Alcobertas, concelho de Rio Maior.
A primeira edição do Presépio Vivo em Chãos pode ser visitada até final do mês de Dezembro na aldeia serrana de Chãos, na freguesia de Alcobertas, concelho de Rio Maior. E uma das atracções é o popular rebanho local que vai estar presente aos fins-de-semana e feriados. E os animais já deram um ar da sua graça durante a inauguração, demonstrando que são pau para toda a obra. À falta de renas, em Chãos caça-se com cabras, bodes e cabritos….
