uma parceria com o Jornal Expresso
13/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 13-12-2025 07:00

Nem deixou arrefecer a cadeira

Nem deixou arrefecer a cadeira
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Depois de um slogan de campanha que prometia “Mudança com Confiança” e tinha como protagonistas Pedro Ferreira e Trincão Marques, que se candidatavam ao cargo um do outro na Câmara e Assembleia Municipal de Torres Novas.

Depois de um slogan de campanha que prometia “Mudança com Confiança” e tinha como protagonistas Pedro Ferreira e Trincão Marques, que se candidatavam ao cargo um do outro na Câmara e Assembleia Municipal de Torres Novas, aconteceu um inesperado déjà vu daqueles que fazem questionar: onde é que já vi este filme? Pedro Ferreira sentado no seu anterior ‘trono’, a cadeira mais central do salão nobre dos paços do concelho, a presidir uma assembleia municipal que ali se realizou por decisão do próprio, ao invés de ser no Teatro Virgínia. É caso para dizer que o ex-presidente da câmara nem deixou arrefecer a cadeira, tantas eram as saudades....

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar