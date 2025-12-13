Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 13-12-2025 07:00
Nem deixou arrefecer a cadeira

Depois de um slogan de campanha que prometia “Mudança com Confiança” e tinha como protagonistas Pedro Ferreira e Trincão Marques, que se candidatavam ao cargo um do outro na Câmara e Assembleia Municipal de Torres Novas, aconteceu um inesperado déjà vu daqueles que fazem questionar: onde é que já vi este filme? Pedro Ferreira sentado no seu anterior ‘trono’, a cadeira mais central do salão nobre dos paços do concelho, a presidir uma assembleia municipal que ali se realizou por decisão do próprio, ao invés de ser no Teatro Virgínia. É caso para dizer que o ex-presidente da câmara nem deixou arrefecer a cadeira, tantas eram as saudades....
