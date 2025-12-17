uma parceria com o Jornal Expresso
17/12/2025

Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 17-12-2025 13:12

As Boas Festas em liberdade de António Pedroso Leal

Os empresários da região ribatejana que têm algum interesse pelo associativismo repararam certamente que a Nersant teve o seu horribilis annus em 2025.

Os empresários da região ribatejana que têm algum interesse pelo associativismo repararam certamente que a Nersant teve o seu horribilis annus em 2025. Aconteceu de tudo na associação que já foi exemplo a nível nacional no apoio aos empresários. Desde que Domingos Chambel tomou conta da Nersant, numa atitude de revanchismo contra tudo e contra todos, que a associação tem regredido a olhos vistos. A saída de António Pedroso Leal da presidência da direção, a poucos dias do final do seu mandato, é a prova do falhanço dos exercícios de Domingos Chambel como líder associativo. Nos últimos dias Pedroso Leal enviou mensagens de Boas Festas a várias pessoas com quem não falava desde que se assumiu, com mais ou menos vontade, com mais ou menos consciência, um pau mandado de Chambel.

O Cavaleiro Andante saúde a liberdade conquistada por António Pedroso Leal e deseja-lhe uma rápida recuperação do seu prestígio como profissional de solicitadoria e empresário com vários interesses na área jurídica. O mau trabalho que fez na Nersant, o papel ridículo a que se prestou para servir de escudo a um dirigente associativo caceteiro e vingativo, não foi suficiente para perder o discernimento e recuperar o seu lugar na família, no trabalho e, quem sabe, junto de empresários e políticos que sempre o consideraram e estimaram.

