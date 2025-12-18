Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 18-12-2025 07:00
Cuidado com o buraco...
- foto O MIRANTE
A última reunião de câmara de Vila Franca de Xira foi realizada no pavilhão desportivo das Cachoeiras, na União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.
A última reunião de câmara de Vila Franca de Xira foi realizada no pavilhão desportivo das Cachoeiras, na União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. Dizem algumas más línguas que a freguesia anda esquecida nos últimos tempos e com muito trabalho para ser feito que nem sempre é prioridade. Olhando para o tecto falso do pavilhão onde decorreu a reunião, ninguém diria onde essas línguas foram buscar tamanhas ideias....
