Mais à direita!

Os vereadores do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira lamentaram, na última reunião do executivo, que o município não tenha evocado da melhor maneira os 50 anos do 25 de Novembro, criticando a escolha do município em ter retransmitido no seu canal do Youtube uma sessão evocativa realizada em 2022, no Museu do Neo-Realismo, onde estiveram frente a frente Pacheco Pereira e Fernando Rosas. Entenderam os eleitos do Chega que os participantes deram uma visão demasiado esquerdista do 25 de Novembro e que para o ano o debate deve ser com gente de direita pura e dura. Uma vez que Oliveira Salazar já está morto e enterrado há muito tempo, resta saber, para o Chega, quem será uma figura dos bons velhos tempos à altura de falar do 25 de Novembro e que preencha o requisito obrigatório de ainda estar vivo e com boa memória....