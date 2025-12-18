uma parceria com o Jornal Expresso
18/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 18-12-2025 21:00

Mais à direita!

- foto O MIRANTE
Os vereadores do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira lamentaram, na última reunião do executivo, que o município não tenha evocado da melhor maneira os 50 anos do 25 de Novembro.

Os vereadores do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira lamentaram, na última reunião do executivo, que o município não tenha evocado da melhor maneira os 50 anos do 25 de Novembro, criticando a escolha do município em ter retransmitido no seu canal do Youtube uma sessão evocativa realizada em 2022, no Museu do Neo-Realismo, onde estiveram frente a frente Pacheco Pereira e Fernando Rosas. Entenderam os eleitos do Chega que os participantes deram uma visão demasiado esquerdista do 25 de Novembro e que para o ano o debate deve ser com gente de direita pura e dura. Uma vez que Oliveira Salazar já está morto e enterrado há muito tempo, resta saber, para o Chega, quem será uma figura dos bons velhos tempos à altura de falar do 25 de Novembro e que preencha o requisito obrigatório de ainda estar vivo e com boa memória....

