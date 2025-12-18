Uma oportunidade perdida e um apelo em tempo de Natal

A visita ao distrito de Santarém do presidente da Assembleia da República foi um passeio de Natal ao território de onde o Pai Natal tem andado muito ausente nos últimos anos. O facto do passeio ter uma comitiva com deputados que fazem parte do pobre presépio que é o nosso território, não ajudou em nada o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, a perceber o que é que pode fazer mais por nós que dar-nos os desejos sinceros de Boas Festas. Esquecendo a desertificação do nosso território, que a 30 minutos de Lisboa tem, em muitos casos, os mesmos problemas do território de Trás-os-Montes, fica aqui um recado do Cavaleiro Andante que, não sendo de completa indignação, é quase de vergonha alheia. A freguesia da Carregueira (Chamusca) deu um terreno gigantesco para receber os lixos perigosos que saem dos hospitais de Lisboa e arredores, entre outros lixos, com a promessa dos políticos da altura de investimento no concelho e na região. 20 anos depois o que é que temos? Um autarca traído, uma população injustiçada e uma classe política local sem voz, capada pelos interesses instalados, incapaz de mover uma nora quanto mais montanhas. O Cavaleiro Andante não quer estragar as memórias da viagem ao senhor presidente da Assembleia da República, mas foi pena não ter telefonado ou mandado telefonar para a redacção de O MIRANTE para saber o número de telefone dos dirigentes do Centro de Apoio Social da Carregueira que um dia destes ficam sem chão devido a uma dívida de muitos milhares de euros que não conseguem pagar nem têm quem os ajude. Vossa Senhoria perdeu uma boa oportunidade de trocar a visita ao Museu Ferroviário do Entroncamento pela visita ao museu da miséria humana que são cada vez mais os lares portugueses sem apoios à altura das suas necessidades. Sérgio Carrinho tinha-se levantado em cinzas e, certamente, também aparecia por lá a agradecer, finalmente, o som de uma voz poderosa a contribuir para que se faça justiça ao povo da Carregueira e ao concelho da Chamusca.