Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 18-12-2025 10:00
Ver para crer!
Depois dos ratos, o Tribunal de Vila Franca de Xira volta a ser notícia, novamente por razões pouco felizes.
Depois dos ratos, o Tribunal de Vila Franca de Xira volta a ser notícia, novamente por razões pouco felizes. Segundo o Ministério da Justiça, se tudo correr como previsto, só lá para 2031 é que a cidade vai ter um novo tribunal. Ou seja, só daqui a meia dúzia de anos, prazo que para alguns pode dar motivos para sorrir, atendendo à antiguidade das promessas. Enfim, como diz o povo, mais vale tarde do que nunca. Assim tenhamos longevidade suficiente para poder ver (a obra feita) e crer.
